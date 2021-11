Molčan triumfoval v Helsinkách. V rebríčku spravil za rok výnimočný skok

Molčan by sa po helsinskom triumfe mal prvýkrát v kariére posunúť do najlepšej stovky. Doteraz bol stotretí, ale v pondelok by mu mala patriť 87. pozícia, čo bude skok o šestnásť priečok. V rovnakom čase pred rokom bol Molčan až vo štvrtej stovke svetového renkingu (307.).



Molčan v tomto roku získal dva tituly vo dvojhre na challengerovej úrovni. V auguste triumfoval na antuke v českom Liberci, aktuálne na harde v hale v Helsinkách.

Svoj najväčší úspech však dosiahol v závere mája na turnaji ATP na antuke v Belehrade, kde vrátane kvalifikácie vyhral až šesť zápasov a zastavil ho až vo finále svetový hráč číslo 1 Novak Djokovič. Na US Open v New Yorku si Molčan zahral v 3. kole.