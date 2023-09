Aktivisti prerušili zápas US Open, diváci na nich bučali. Tušila som, že to príde, vraví Gauffová

Jej predtucha sa vyplnila. No prišlo to o niečo skôr. V druhom sete jej semifinálového zápasu proti českej tenistke Karoline Muchovej.

„No bolo bláznivé, že mňa hneď napadlo: Stavím sa, že vo finále bude nejaký klimatický protest. Stalo sa to na Roland Garros aj na Wimbledone a na US Open až doteraz nič. Hovorila som si, že cez víkend sa niečo stane,“ opisovala 19-ročná hráčka.

NEW YORK, BRATISLAVA. Keď sa Coco Gauffová prebudila vo štvrtok ráno vedela, že ju čaká večer dôležitý zápas. Boj o finále na US Open.

„Pokúšala som sa reštartovať a hľadala som pozitíva. Prebudiť sa ma snažili aj tréneri. Myslím, že potom som sa dosť zlepšila, ale stále to nebolo dosť na to, aby som Coco zdolala. Proti špičkovej hráčke som potrebovala stopercentný výkon, lenže ja som sa nedostala ani na šesťdesiat percent,“ mrzelo Muchovú.

Kým česká tenistka šla do zákulisia. Aj Gilbert však neskôr uznal, že nemá zmysel čakať na pokračovanie zápasu, a svoju zverenku poslal tiež do šatne.

„Bolo to podobné. Musela som odísť z kurtu a nevedela som, kedy sa naň vrátime. Či to bude za päť minút alebo za hodinu. Vtedy je náročné vedieť vyhodnotiť, či je lepšie šetriť sily alebo byť stále zahriata a pripravená ísť na kurt,“ opisovala Gauffová.

„Nemyslím si, že by predviedla niečo výnimočné. Ale úplne to stačilo na to, aby ma zdolala. Vrátila veľa loptičiek a bola rýchla. Semifinále US Open je super výsledok. Je to fajn, ale chcela som tu uhrať viac. Cítila som, že som tu hrala lepšie ako na Roland Garros a že mám šancu bojovať o titul,“ dodala česká tenistka.