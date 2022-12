Zápasník z Kaukazu drukuje Vlhovej, miluje kapustnicu a je svetovou jednotkou

TAJMURAZ SALKAZANOV (26r) je zápasník voľnoštýliar, ktorý pochádza zo Severného Osetska. Z regiónu, ktorý je pre zápasenie to, čo Keňa pre maratóncov. Malý región je veľmocou tohto športu. Slovensko reprezentuje štyri roky a za krátky čas potvrdil, že patrí do svetovej špičky. Z majstrovstiev sveta sa ešte bez medaily nevrátil.

Je nižšej postavy. Rozpráva so zápalom, usmieva sa a v obleku nepôsobí ako svalovec. Na pohľad mierny človek a milý spoločník. Holými rukami by však dokázal zložiť aj väčšieho chlapa. V jeho slovenčine je cítiť prízvuk, no i tak prekvapuje, ako dobre ju zvláda.

Čo bol pre vás moment tohto roka?

Asi je to vyhlásenie Športovec roka. To bolo pre mňa veľké potešenie. Ešte sa mi nestalo, že by ma zaradili medzi najlepších športovcov celej krajiny. Je to veľký krok v mojej kariére.

Z majstrovstiev sveta máte už tri medaily. Bronz z roku 2019, vlani aj tento rok ste získali striebro. Stále vám chýba malý krok k titulu?

S každými majstrovstvami som vždy o kúsok bližšie k zlatu. Tento rok to bolo ozaj veľmi, veľmi tesne. Prehral som 1:3 s Američanom Dakeom. Bol som sklamaný. Celý rok som sa na šampionát pripravoval. Mrzí to. Ale je to šport a nevzdávam sa. Idem ďalej.

Práve pred niekoľkými dňami som sa vrátil zo Svetového pohára, ktorý bol v Amerike. Bol som v tíme výberu sveta. Tešil som sa, že sa znova stretnem s Dakeom, ale odmietol svoju účasť (Salkazanov prehral s Američanom dve posledné finále MS – pozn.red.).

S ním mám ozaj jedinú možnosť zápasiť. A to na majstrovstvách sveta vo finále. Vo svetovom rebríčku som prvý, on druhý. Na majstrovstvách sme potom nasadení na opačných koncoch pavúka. Tým pádom sa môžeme stretnúť len vo finále. Už teraz myslím na nasledujúcu sezónu. Bude to dôležitý rok.