Chcela som prelomiť bariéru, vraví prvá Slovenka na Evereste

BRATISLAVA. Vždy to bol takmer výlučne mužský svet, hoci v posledných rokoch to už neplatí. Lezenie v Himalájach bolo dlho výsostnou záležitosťou mužov. Žien bývalo veľmi skromne aj v základných táboroch. O výstupoch ani nehovoriac.

Na Everest vystúpila normálkou, klasickou výstupovou cestou s pomocou kyslíkových fliaš a mala so sebou aj osobného šerpu z agentúry Seven summit Treks, ktorá zabezpečovala jej výstup.

„Keď som sa dozvedela, že ešte žiadna Slovenka nevyliezla na Mt. Everest. Najskôr som si povedala: Wau. Ale postupne mi to prišlo ako obraz hlboko zakorenenej rodovej nerovnosti v našej spoločnosti. A som si povedala, že by bolo dobré túto bariéru prelomiť,“ vravela Janičová.

V pondelok úspešne zostúpila do základného tábora a informovala o svojom výstupe na sociálnych sieťach.

„Každé splnenie veľkej výzvy, a je jedno či to dosiahnete, alebo sa vám to nepodarí a skúsite to znova, vás posunie. Dodá vám to pocit sily. Prekonaním náročných momentov viem oceniť maličkosti v živote aj tisícnásobne. Myslím, že každý by si mal nastavovať svoje Everesty. Je to dôležité, aby sme mali plnohodnotný život, aby sme vedeli oceniť aj bežné veci v živote,“ hovorila Janičová pre Sportnet.

Žije v Edinburghu a v civilnom živote sa venuje vedeckému výskumu munity a imuno-onkológie.