Po štarte patrila k najpomalším, napriek tomu sa v super-G tešila zo zlata

„Preteky boli až do konca stresujúce. Bassinová ukázala, že je vyzretá pretekárka a predviedla perfektnú jazdu. Shiffrinová sa takisto snažila ísť perfektne, ale tesne jej to nevyšlo. Pripísala si však dvanástu medailu zo šampionátu. To je úžasné.

Som veľmi prekvapená z tretieho miesta, pretože ani jedna zo žien nepatrila medzi favoritky na cenný kov,“ zhodnotila expertka Eurosportu Tina Mazeová.