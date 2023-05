Súhrn 9. dňa MS: Pre Kanaďana chcú vylúčenie, súperovi schválne takmer zlomil členok

Nečudo, oba tímy do zápasu vstúpili so štyrmi výhrami na konte a patria k favoritom na zisk medailí.

Kanaďan Joe Veleno škaredo kopol korčuľou Nina Niederreitera do lýtka. Obaja útočníci sa následne dostali do súboja plného hrubosti.

Zákrok Velena vyvolal búrlivo reakciu médií.

"Čo do pekla si tam Veleno myslel, toto je taký špinavý zákrok, aký len môže byť," napísal na Twitter Prashanth Iyer, novinár z Detroitu, kde Veleno hráva.

Je veľmi pravdepodobné, že za tento zákrok príde dodatočná suspendácia.

"Joe Veleno by mal na majstrovstvách skončiť," písal novinár Scott Wheeler.

K zákroku sa vyjadril aj samotný Niederreiter:

"Toto nepatrí do nášho športu. Nemôžete niečo také robiť, je to veľmi nebezpečné, nože sú veľmi ostré. Išiel do súboja s tým, aby mi ublížil a takmer mi zlomil členok."