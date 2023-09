Svoj cieľ splnil už pred finále. O to ľahšie potom vybojoval striebro

„Vo finále zo mňa nervozita opadla. O to ľahšie sa mi strieľalo. V druhej dvadsaťpäťke som však urobil tri chyby po sebe, a to ma stálo lepší výsledok.

„Je to neporovnateľné. Od môjho prvého titulu prebehlo veľa rokov. Vtedy som prešiel z juniorskej do seniorskej kategórie a mal som výbornú formu. Teraz mám viac skúseností a vedel som, že musím strieľať vyššie výsledky ako kedysi. Konkurencia v streľbe sa stále zvyšuje,“ porovnával Kovačócy.

Vtedy šiel do finále z piatej priečky, vo finále bol najsilnejším. Teraz postupoval z prvej, no stačilo to na striebro.

„Máme päť olympijských miesteniek a je to skvelé. Robíme streľbe výbornú reklamu. Dúfam, že aj v Paríži to dobre dopadne a že budeme pokračovať v dobrých výsledkoch. Nielen ja, ale aj ostatní.“

Posťažoval sa, že domáca strelnica v Trnave je v zlom stave a nespĺňa medzinárodné parametre.

„Postavili ju v osemdesiatych rokoch a dodnes tak je. Je smutné, že sa pripravujeme v takých podmienkach a dokážeme dosahovať také výsledky.

Bola by pre nás výhoda, ak by sme nemuseli chodiť na sústredenia do zahraničia a vedeli by sme aj doma usporiadať nejaké podujatia. Teraz k nám súperi ani nemajú záujem chodiť.“

V tejto sezóne čerstvého vicemajstra ešte čakajú majstrovstvá Európy a finále Svetového pohára v Dauhá.