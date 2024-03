Tužinský a Jány majú pred OH dobrú formu, medaily z ME ich motivujú

BANSKÁ BYSTRICA. Strelci banskobystrickej Dukly Juraj Tužinský a Patrik Jány preukazujú pred blížiacimi sa olympijskými hrami v Paríži 2024 skvelú formu. Z majstrovstiev Európy v maďarskom Györi si priviezli dva cenné kovy. Jány si vybojoval zlatú medailu v disciplíne vzduchová puška na 10 m, keď vo finále zdolal domáceho reprezentanta Istvána Péniho o 1,5 bodu. Tužinský bral striebro vo vzduchovej pištoli 10 metrov. Vo finále prehral posledným výstrelom o jedinú desatinu bodu s Talianom Paolom Monnom, avšak vybojoval si vytúženú miestenku na tohtoročné hry v Paríži.

Štvrtá olympiáda Tridsaťdeväťročný reprezentant sa predstaví už na svojej štvrtej olympiáde. "Bol to jeden z najťažších pretekov, ktorý som absolvoval. Už dva roky čakáme s trénerom na olympijskú miestenku, čas sa krátil a tým pádom je to vždy ťažšie a ťažšie. Forma bola vynikajúca, prvé preteky v roku som vyhral s veľkým náskokom, no v druhých v Egypte na Svetovom pohári som vyhorel a skončil až štyridsiaty. Prišli ďalšie preteky a víťazstvo vo Svetovom pohári. Ako sa blížila Európa, tak dva týždne boli ťažké, najmä z pohľadu udržať si psychiku. V deň pretekov som od rána pociťoval nervozitu, keďže išlo o veľa. Dokázal som nazbierať veľa síl, dostal som sa do finále a vedel som, že rozhodnú detaily. Veľmi ma teší, ako som zvládol finále. Začiatok bol rozpačitý, ale vedel som, že mám formu. Vypätie vo finále sa nedá ani opísať, ale potom mi tam padli skvelé rany a vedel som, že je to na dobrej ceste. Trošku ma mrzí, že to nie je zlato. Keď som vedel, že mám olympijskú miestenku, tak som sa nevedel skoncentrovať na posledné dve rany," Tužinský opísal svoj strieborný úspech z ME na pondelkovej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici.

Vedie svetový rebríček Skúsený pištoliar momentálne vedie svetový rebríček strelcov v tejto disciplíne a radí sa tak medzi favoritov pretekov na OH v Paríži. VIDEO: Juraj Tužinský hodnotí ME v Györi

"To, že vediem svetový rebríček, je iba taký bonus. Zo štyroch súťaží mi vyšli v tomto roku tri. Je to dobrý pocit byť svetová jednotka, ale vytvára to i tlak, ľudia majú pred olympiádou vyššie očakávania a ja musím toto postavenie potvrdiť. Idem štvrtýkrát na olympiádu, mám takmer 40 rokov, takže chcem v Paríži pretaviť do medaily moje skúsenosti z finálových účastí. Predovšetkým mi odľahlo, že sa môžem v pokoji pripravovať na olympiádu," dodal Tužinský.

Do finále so zdravotnými problémami Jány mal vo vzduchovej puške už olympijskú miestenku dávnejšie istú. Do finále na ME v Györi však postúpil so zdravotnými problémami. Tie si preniesol už v menšej miere aj do finále, v ktorom napriek hendikepu kraľoval.

"My sme s trénerom vedeli, že sme dobre pripravení, aj keď nám nevyšli podľa predstáv preteky vo Svetovom pohári. Vedeli sme, že to príde, no trošku ma zradilo telo, bol som chorý, tak som sa obával, ako to vystrelí. Musím pochváliť tím, ktorý sa o mňa dôkladne staral a robil všetko, aby som bol čo najlepšie pripravený. Bojoval som od začiatku až do konca, potešil som sa postupu do finále a keďže olympijskú miestenku som už mal vo vrecku a ostatní o ňu bojovali, tak finále bolo v mojej réžii. Strieľal som si svoje. Bolo to jedno z ľahších finále a veľmi som si ho užil," netajil svoje pocity po zisku druhého titulu majstra Európy 26-ročný Jány, ktorý má značnú časť športovej kariéry pred sebou a verí, že nepovedal posledné slovo.

Mrzí ho jedna vec Smerom k olympiáde dodal: "Mrzí ma, že nebudeme v centre diania v Paríži, ale o tristo kilometrov ďalej. Na novej olympijskej strelnici sme neboli, ale čo som videl, tak je pekná a na vysokej úrovni. Verím, že to bude dobre zorganizované, nemám žiadne obavy. Zlato z európskeho šampionátu ma motivuje." Jány sa pred pretekmi boril s technickými problémami na svojej puške, musel meniť nastavenia, ale aj topánky. VIDEO: Patrik Jány hodnotí ME v Györi

"Pri Paťovej výkonnosti musíme meniť častejšie spotrebný materiál, dobiehajú nás drobnosti, boli tam aj rezervy v puške. Verím, že sme sa poučili a už všetko pôjde ako má," ozrejmil Jányho tréner Zoltán Baláž. Banskobystrická Dukla získala siedmu olympijskú miestenku pre športovca zo svojich radov. Strelci Dukly urobili radosť aj riaditeľovi VŠC Dukla Matejovi Tóthovi: