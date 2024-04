Slováci nezvládli záverečnú prekážku a nezískali miestenku na OH v Paríži

HAVÍŘOV. Slovenskí stolní tenisti Ľubomír Pištej a Barbora Balážová prehrali v piatkovom finále svetovej kvalifikácie OH 2024 v miešanej štvorhre so Švédmi Kristianom Karlssonom a Christinou Kallbergovou 0:4 na sety a nevyužili šancu prebojovať sa na hry do Paríža.

Posledná možnosť kvalifikovať sa v mixe je cez svetový rebríček, no slovenský pár v ňom pred turnajom figuroval až na 30. pozícii.