Slováci v záverečnom vystúpení nestačili na Francúzov, tréner je s výsledkom spokojný

Skupina o 1. - 8. miesto:

Svojim výkonom sa o to zaslúžili Jakub Zelinka s Tatianou Kukuľkovou, ktorí získali set v zápase proti Félixovi Lebrunovi s Prithikou Pavadeovou (1:2).

Napriek absencii tímových opôr Jang Wanga a Barbory Balážovej, dokázali do polovice súboja s favorizovaným súperom udržať vyrovnaný stav.

Arpáš a Zelinka následne nastúpili na deblový súboj proti bratom Lebrunovcom s cieľom získať minimálne dva sety, aby sa uskutočnila ešte ženská štvorhra. Napokon sa im podaril iba jeden (1:2).

"Myslím si, že napriek prehre je to dobrý výsledok, čo platí tiež o predvedenej hre. Sám som rozmýšľal, čím to bolo. Pýtal som sa na to aj hráčov. Podľa ich slov už opadol tlak z dôležitosti zápasov, atmosféry. Ako keby si už zvykli.

Získaných setov na našej strane mohlo byť viac. Pokojne sme mohli vyhrávať 6:0. V mixe sme v prvom sete viedli 10:8, v treťom 7:3. Rovnako mala šancu aj Ema, aby vyhrala všetky tri sety. A to potom ešte mal Arpáš v jednom zo setov náskok 8:5 proti Alexisovi Lebrunovi.

Keby sme dotiahli tieto všetky nádejné stavy, tak sme reálne mohli aj zvíťaziť. Môžeme si povedať, že koniec dobrý, všetko dobré. Rád som tu spolupracoval s týmito hráčmi. Bola to dobrá partia, čo sa odzrkadlilo na výkonoch i výsledkoch.