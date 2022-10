Brazíliu príliš nepotrápili. Slováci prehrali na MS súboj o postup

ČCHENG-TU. Slovenskí stolní tenisti ukončili svoje účinkovanie v základnej skupine na majstrovstvách sveta družstiev v čínskom meste Čcheng-tu prehrou.

Favorizovanej Brazílii podľahli 0:3 na zápasy. Trojica Jang Wang, Adam Klajber a Jakub Zelinka si tak pripísala druhú prehru na podujatí.

Slováci obsadili tretiu priečku v skupine, keďže okrem spomenutého súboja s Brazíliou nestačili ani na Portugalsko a dokázali zdolať Dánsko.

Do osemfinále postúpili prví dvaja a dva najlepšie tímy z tretích miest v siedmich skupinách, no vzhľadom na postavenie Slovenska vo svetovom renkingu tretie miesto nestačilo na postup do vyraďovacej časti.