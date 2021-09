Sterling zranený, Yan reaguje. V hre je dočasný titul

Podľa správ zámorských novinárov sa v prípade 32-ročného zápasníka jedná o problémy s krkom, ktoré nastali po operácii chrbtice.Zatiaľ sa nedá predpokladať, na akú dlhú dobu zranenie vyradí rodáka z New Yorku zo hry.

Dočkáme sa dočasného titulu?

Podľa informácií portálu MMAFighting by diváci o titulový duel nemali prísť, čo znamená, že by sa zápasilo o dočasný opasok váhy do 61 kilogramov. Ak ide o Yana, ten je tejto alternatíve naklonený.

„Dajte mi niekoho z prvej päťky alebo desiatky (rebríčka divízie, pozn. red.). Hocikoho, kto si zaslúži bojovať o opasok a ja už svoju robotu urobím,“ odkázal.