Nadal takto neprehráva. Tsitsipas zariadil, že Djokovič utvorí nový rekord

Nakoniec sa po viac ako štyroch hodinách tešil z triumfu 3:6, 2:6, 7:6 (4), 6:4, 7:5 a postupu do semifinále Australian Open.

Počas zápasu na ňom takmer nebolo vidieť emócie. Často výbušný Grék bol pokojný. So Španielom Rafaelom Nadalom prehrával po hodine a štvrť už 0:2 na sety.

„Nemám slov. Nedokážem to opísať, môj tenis hovorí sám za seba. Je to úžasný pocit. Začal som nervózne, ani neviem, čo sa v treťom sete zmenilo, zrazu som lietal. Moje emócie sú neopísateľné," vravel Tsitsipas priamo na kurte.

Iba tretíkrát sa Španielovi stalo, že zápas, v ktorom viedol 2:0 na sety, nedokázal dotiahnuť do víťazného konca.

"Je ťažké popísať, čo sa stalo na kurte. Vyzeralo to, že som bol stratený, keď bolo 0:2 na sety. Výhra v tajbrejku tretieho setu mi dala šancu v ďalšom boji. Mal som čistú hlavu," skonštatoval Tsitsipas pre Eurosport.

"Jednoznačne sa to zlomilo v tajbrejku. Rafa niekoľkokrát nezvládol smeč. Sú to malé detaily, ktoré nakoniec hrali dôležitú rolu," pokračoval Henman.

No absolútnu koncovku zvládol lepšie Grék 7:4 a znížil tak na 1:2 na sety.

V celom sete nemal ani jeden z hráčov brejkbal. Dokonca ani v jednej hre nestratil podávajúci hráč viac ako bod. Aj skrátená hra bola do stavu 3:3 úplne vyrovnaná.

Po tom, čo vyhral tretí set, zlepšil svoju hru. V závere však mal problém premeniť mečbal. Keď podával na výhru, prišiel o dva mečbaly, Nadalovi navyše ponúkol ešte jeden brejkbal.

Ak by ho bol Španiel premenil, zápas by šiel do tajbrejku. Nakoniec však náročnú koncovku Tsitsipas ustál.

"V závere bolo dôležité udržať emócie. Hovoril som si, že sa nič nedeje. Človek musí stále veriť svojej hre," pokračoval Grék. "Keď som sedel na lavičke medzi gemami, hovoril som si, že to bude najťažší zápas života," opísal svoje pocity.

"Je pripravený vyhrať grandslam," zhodnotil v štúdiu Eurosportu ďalší známy bývalý tenista Mats Wilander.