Zlato v štafete si vybojovali Talianky, domáce Nemky berú striebro

Po tretej streľbe bola prvá Anaïs Chevalierová-Bouchetová, no na stojke musela ísť na trestné kolo a predbehla ju Wierereová, ktorá bola na druhej výmene o 21,4 sekúnd pred Francúzkou.

Vittozziová prišla na strelnicu zhodne s domácou Denise Herrmannovou-Wickovou a obe sklopili všetky terče.

Na záverečnej stojke predviedla Talianka presnú a mimoriadne rýchlu streľbu, jej súperka raz minula a tak bolo o zlate rozhodnuté. Tretie skončili Švédky.

Pre Taliansko to bola vôbec prvá zlatá medaila zo ženskej štafety v histórii MS.

"Je to naozaj úžasné a sme veľmi šťastné. Dnes to boli veľmi rýchle preteky. Viem, že mám dobrú streľbu v stoji a tiež, že Denise je odo mňa rýchlejšia, takže som tú poslednú položku chcela zvládnuť naozaj rýchlo a vyšlo to," povedala Vittozziová.

Šampionát V Oberhofe vyvrcholí v nedeľu pretekmi s hromadným štartom, v ktorých sa predstaví aj Paulína Bátovská Fialková.