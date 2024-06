Pod stromček si priala samopal, nie bábiky. Účasť na OH si vystrieľala skôr ako Barteková

„Bol to skvelý pocit, hlavne to bolo nečakané. Bol to iba prvý rok v seniorskej kategórii. Výsledky som nemala tak dobré, aby som sa prebojovala do finále. Mesiac predtým sme mali majstrovstvá Európy, z ktorých som odchádzala sklamaná.

Aj to bol dôvod, prečo som sa na svetový šampionát inak pripravila a nastavila. Všetko do seba zapadlo, skončila som na štvrtom mieste a zobrala som so sebou aj miestenku,“ povedala pre Sportnet rodáčka z Trnavy.

Z menej fyzických aktivít bolo k dispozícii jazdectvo a streľba. Mala som asi dvanásť rokov. Rada tomu hovorím, že to bol osud. Ak by som neochorela, tak by som sa k streľbe nedostala. Všetko zle je na niečo dobré,“ vrátila sa s úsmevom k momentu, ktorý nasmeroval jej športovú kariéru.

V tínedžerovom veku nebolo všetko ideálne a strelkyňa rozmýšľala, či sa po škole bude športu aj naďalej venovať.

„Mala som aj momenty na strednej škole, že po maturite by som so športom skončila. Nie vždy ma to bavilo. Potom ma však zobrali na majstrovstvá Európy, kde som skončila iba jeden terč od postupu do finále. Na majstrovstvách sveta som skončila vo finále piata.

Vďaka umiestneniu som si zabezpečila účasť v TOP tíme, ktorý mi financoval prípravu na ďalšie dva roky. Myslím, že svetový šampionát bol pre mňa zlomový moment. Nakoplo ma to. Som rada, že som neskončila, pretože sa to vyvíja celkom dobre. Dúfam, že mi to vydrží.“

Sestra jej šliape na päty

K nádejnej reprezentantke sa neskôr pridala o štyri roky mladšia sestra Miroslava.

„Nechcela som, aby robila to isté čo ja. Na začiatku to bolo tŕnisté. Teraz si už neviem predstaviť, že by tu so mnou nebola a nemali by sme spoločné tréningy. Dúfam, že to tak bude ešte dlho,“ pousmiala sa.