Diabol Nemec sa zjavil pred bránkou a rozhodol. Tešil sa, hoci tak nevyzeral (Sportnet podcast)

Prvý gól bol hneď víťazný. Šimon Nemec skóroval v zápase Seattle - New Jersey a strelil svoj premiérový gól v zámorskej NHL. Mladý slovenský obranca si v 30. min nakorčuľoval pred bránkou a strelou z prvej využil prihrávku od Jespera Bratta.

Vypočujte si Sportnet novinky, ranný športový podcast portálu sportnet.sk, v ktorom si zhrnieme to najdôležitejšie, čo sa počas štvrtka v športovom svete stalo.

Víťazným gólom zariadil triumf Devils, 2:1. Nemec skóroval už v treťom dueli od príchodu do NHL, okrem gólu už má v štatistikách aj dve asistencie. "Mal som obrovskú radosť, hoci to tak možno nevyzeralo. Prvý gól si zapamätáte do konca života," povedal Šimon Nemec po zápase novinárom.

Hancko hral vyše 5000 minút

Dávid Hancko je druhý najlepší v Európe. Obranca slovenskej futbalovej reprezentácie a holandského klubu Feyenoord Rotterdam odohral v tomto kalendárnom roku druhý najvyšší počet minút spomedzi všetkých hráčov naprieč európskymi súťažami.