Slovákom sa NHL darilo, zažiaril najmä Nemec. Los Angeles zlomilo rekord

NEW YORK. Slovenský hokejista Šimon Nemec skóroval za New Jersey a zaznamenal premiérový presný zásah v zámorskej NHL.

Ovečkin dosiahol historický míľnik

Udalosťou noci bol míľnik, ktorý dosiahol kapitán Washingtonu Alexander Ovečkin. Tridsaťosemročný ruský krídelník zaznamenal v stretnutí proti Dallasu (4:5 pp a sn) asistenciu, vďaka čomu sa tešil z 1500. bodu v kariére.

Ovečkinovi sa to podarilo pred domácim publikom. "Vždy som hovoril a teraz to zopakujem, že bez mojich spoluhráčov by som sa na túto métu nikdy nedostal.

Moja vďaka patrí v prvom rade im. Je to skvelé číslo," reagoval Ovečkin pre nhl.com. Jubilejného 1500. bodu sa dočkal pri 100. góle Dylana Stromea v NHL, keď zaknihoval druhú asistenciu.