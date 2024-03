Weiss: Len hlupák by stratil takýto náskok. Som opatrný, vždy rešpektujem súpera (Sportnet podcast)

Vypočujte si Sportnet novinky, ranný športový podcast portálu sportnet.sk, v ktorom si zhrnieme to najdôležitejšie, čo sa v športovom svete stalo.

ŠK Slovan Bratislava sa stal víťazom základnej časti a do nadstavby ide s priepastným šestnásťbodovým náskokom pred Žilinou, tretia je Trnava.

Šieste miesto a posledné postupové do skupiny o titul získal Ružomberkom, ktorý získal v minitabuľke 10 bodov za víťazstvo nad Trenčínom, výhru a remízu s Duklou a triumf nad Podbrezovou.

Na 5. pozícii skončila nakoniec Podbrezová, ktorá prehrala s Ružomberkom 1:2, ale mala najlepšie vzájomné zápasy so zvyšnými troma mužstvami.

Vicemajster DAC skončil na štvrtom mieste, keď remizoval v sobotňajšom zápase so Žilinou 1:1. Pozápasové slová oboch trénerov, Xisca Munoza a Jaroslava Hyneka nájdete v podcaste.

Ich dovtedajším najlepším umiestnením bola druhá priečka v ročníku 2010/2011. V play-off potom postúpili do finále, ale v boji o titul nestačili na Košice a prehrali 1:4 na zápasy.

Zo 66 možných bodov získalo až 57. Zverenci Michala Gašparík skončili tretí. Ich reakcie nájdete v podcaste. Kouč Weiss priznal, že len hlupák by stratil takýto náskok.

V poslednom piatkovom kole budeme môcť sledovať niekoľko bojov o umiestnenia na diaľku. Spišiaci v nedeľu prehrávali s Bansko Bystricou 0:1 po dvoch tretinách, no nakoniec Baranom “nasúkali” šesť gólov v poslednej dvadsaťminútovke a triumfovali výsledkom 6:2.

To znamená, že s Michalovcami majú síce rovnaký počet bodov, no majú lepšiu vzájomnú bilanciu, to znamená, že v prípade výhry v poslednom kole nad prvým Popradom obsadia druhé miesto po základnej časti.

Spomínaní Banskobystričania sa v nedeľu po prehre so Spišiakmi prepadli zo šiesteho na ôsme miesto, zatiaľ čo na šiestu priečku poskočil Slovan. Tímy medzi piatym a ôsmym miestom rozdeľujú len tri body. Je tak stále otázne, ktoré tímy si zahrajú v predkole playoff.

