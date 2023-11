Weiss pred Klaksvíkom: Mám rešpekt pred každým súperom. Dáme do toho sto a viac percent (Sportnet podcast)

Vypočujte si Sportnet novinky, ranný športový podcast portálu sportnet.sk, v ktorom si zhrnieme to najdôležitejšie, čo sa v športovom svete stalo.

Neapol so Stanislavom Lobotkom v zostave prehral s Realom Madrid 2:4, no vďaka remíze 1:1 Bragy s Unionom Berlín majú k postupu do najlepšej šestnástky veľmi blízko.

V ďalších zápasoch uspel Eindhoven na pôde Sevilly 3:2, keď otočil zápas zo stavu 0:2. Arsenal doslova zničil Lens 6:0, Benfica remizovala s Interom 3:3, pričom celok z Milána vyrovnával z 0:3 a Real Sociedad bezgólovo remizoval so Salzburgom 0:0 a Manchester United len remizoval s Galatasarayom 3:3.

Viac k téme:

Postupová matematika Slovana

na slovenské futbalové kluby čakajú zápasy v Európskej konferenčnej lige. O 18-tej hodine a 45. minúte započne duel medzi Klaksvíkom a Slovan Bratislava.

Ako znie tá tradičná postupová matematika? Keďže je druhý so 7 bodmi, tretí Klaksvík ich má 4 a Olimpija Ľubľana 3, matematika je jednoduchá: Slovanu stačí za istých okolností aj bod.