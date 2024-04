Ktorí hokejisti posilnia Slovensko na MS? Tatar si dáva načas, Regenda chce prísť (Sportnet podcast)

Martin Pospíšil bude reprezenzovať Slovensko na MS v hokeji 2024 v Česku. Útočník Calgary Flames to potvrdil v piatok na klubovej tlačovej konferencii.

Slovenský tím sa tak môže spoľahnúť na tretiu posilu z NHL, šampionátu sa zúčastnia aj Juraj Slafkovský a Šimon Nemec. Miroslav Šatan informoval, že súhlas vyjadril aj Pavol Regenda.

Verejne sa zatiaľ nevyjadril Tomáš Tatar, aj keď Frühauf na jeho adresu jasne uviedol, že dúfa, že ich posilní aj on. Voľný je aj útočník Jakub Demek, ktorý v tejto sezóne odohral 55 duelov v AHL za Henderson Silver Knights.

Nedávno však utrpel otras mozgu. Klubová sezóna sa skončila aj pre útočníkov Filipa Mešára a Dalibora Dvorského. Obaja vypadli so svojimi tímami z play-off kanadskej OHL. Frühauf ale priznal, že na nich už vraj nie je čas.

Ako povedal: "V Nemecku sa všetci mladí hráči ukázali veľmi slušne, Petrovský, Kašlík a Petrovický sa chytili šance.

Čo sa týka Dvorského a Mešára, ak by sme ich chceli vyskúšať, niekto z tých, ktorí hrajú dobre, by nás musel opustiť a nás by to potom mrzelo. Ale obaja sú hráči, ktorí patria do reprezentácie a chceli sme ich vidieť hrať a boli v našich plánoch. No opakujem, my už máme málo času na skúšanie."