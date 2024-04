Ťah s brankárom vyšiel. Nitra ďalej valcuje východ a je dve víťazstvá od senzačného titulu

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Keď po polminúte hry šiel v druhom finále medzi Spišskou Novou Vsou a Nitrou na trestnú lavicu fínsky obranca Mikko Kousa a domáci spustili v presilovke mohutný tlak a zasypali Libora Kašíka poriadnou paľbou, zdalo sa, že sa nebude opakovať scenár prvého zápasu, v ktorom Nitra dokázala získať prvý finálový bod. Ale hneď po návrate Kousu na ľad sa hostia dostali do rýchleho brejku a Marko Stacha ich dorážkou do odkrytej bránky poslal do vedenia. O necelé dve minúty sa opäť po chybe v rozohrávke na útočnej modrej Spišiakov dostali hostia do útočného výpadu a Dávid Okoličáni druhým gólom z prvých troch striel hostí vyhnal z bránky hrdinu siedmeho semifinále z Košicami Filipa Suráka.

Vzápätí domáci nevyužili ďalšiu presilovku a na konci trinástej minúty kapituloval aj Marcel Melichečík a Nitra opäť šokovala Spiš trojgólovým vedením po prvej tretine. Nitrania napokon triumfovali jasne 5:2 a vo finálovej sérii vedú 2:0 na zápasy.

Úvodná facka a chytanie zajaca za chvost „My sme si vybrali deň blbec vo veľmi zlý čas. Dnes sme naozaj individuálne aj tímové hrali priemerný až podpriemerný výkon. Mali sme dobrý vstup do zápasu, dobre sme odohrali presilovku, kde sme získali momentum na svoju stranu. Potom prišli individuálne zlyhania a zo štyroch striel sme dostali tri góly. VIDEO: Zostrih zápasu HK Spišská Nová Ves - HK Nitra (2. zápas)

To bola pre nás facka a z takého stavu sme znova chytali zajaca za chvost a mentálne išli veľmi dole. A nestalo sa nám to v play off prvý raz. Na tom musíme popracovať,“ začal hodnotenie zápasu domáci asistent trénera Vladimír Záborský. Podľa neho bolo v oboch zápasoch niekoľko momentov, ktoré ich ovplyvnili.

„Včera hodená hokejka pri našej hre bez brankára, ktorá nebola potrestaná, dnes neuznaný gól po ofsajde, ktorý nebol. Také veci by sa vo finále extraligy stávať nemali, lebo takéto zápasy sa môžu lámať v jednej situácii. Ale ešte raz opakujem. Prehrali sme si to sami, lebo dnes sme nepodali výkon hodný finále. A dôvod, prečo sme zlyhali, vám takto bezprostredne po zápase povedať neviem.“ Ťah s brankárom vyšiel Aj v druhej tretine pokračoval súboj domácej ofenzívy s českým brankárom Liborom Kašíkom v bránke Nitry, ale domácim ani v druhej dvadsať minútovke nepriniesol vytúžený gól, hoci Kašíka na jej začiatku prekonal Juraj Majdan, keď v búrlivej atmosfére zanikol ofsajdový hvizd čiarového rozhodcu. Naopak to bola Nitra, ktorá ešte navýšila svoj náskok. Domáci sa ku gólu dostali až v polovici tretej tretiny, keď pri presilovke 5 proti trom odvolali brankára a Rapáč znížil na rozdiel troch gólov. Domáci pokračovali v hre bez brankára, ale napokon risk nevyšiel a Čederle do prázdnej bránky strelil piaty nitriansky gól. Štyri minúty pred koncom na konečných 2:5 ešte upravil americký útočník Todd Burgess.

Jednoznačnou hviezdou zápasu bol nitriansky brankár Libor Kašík, ktorý dokázal zlikvidovať 41 zo 43 striel domácej kanonády. Jeho nasadenie bolo do istej miery prekvapením, keďže jeho parťák Sami Aitokallio podal v prvom zápase výborný výkon. „Máme dvoch kvalitných brankárov a chceme ich oboch udržať, ako sa hovorí, teplých. Tento ťah nám vyšiel, Libor zachytal fantasticky. Škoda toho oslabenia, keď sme dostali gól, možno si mohol vychytať nulu,“ komentoval zmenu v bránke asistent nitrianskeho trénera Ivan Švarný. Ešte dva ťažké kroky Kašík písal svojej priateľke Barborke, že by chcel veľmi chytať a splnilo sa mu to. „Vedel som, že to bude veľmi ťažké. Dôležité aj dnes bolo, že sme dreli celých šesťdesiat minút, hoci sme si to trochu skomplikovali tými vylúčeniami ku koncu zápasu. Som nesmierne vďačný, že som mohol chytať. Finále play-off nechytá človek každý rok, keď nehrá v Třinci. Veľmi si to vážim a chcem podávať čo najlepšie výkony, keď dostanem šancu,“ s úsmevom hovoril Kašík.

Ten už dvakrát v play-off menil účes. Po víťaznom štvrťfinále si nechal urobiť kohúta, po semifinále si ho odfarbil na modro a ak vyjde víťazne aj finále, vraj sľúbil, že pôjde dohola. „Dva nula nič neznamená. Sú to stále ešte len dva kroky a potrebujete urobiť štyri. Musíme pokračovať tak ako doteraz v play-off a prezentovať sa najmä tímovosťou. Doma to bude veľký randál, máme skvelých fanúšikov,“ myslí si Kašík.

Nadviazal naňho Jakub Lacka, ktorý v druhom finále pridal ku gólu aj dve asistencie. „Sú to stále len dve víťazstvá. Verím, že nám naši fanúšikovia opäť pomôžu a my si to budeme užívať. Možno spadne štadión. Do každého zápasu ideme bez veľkých očakávaní, stále začíname od nula nula, bojujeme, veríme si a vychádza to od každého jedného hráča v mužstve. Ideme do tretieho zápasu a uvidíme, čo bude ďalej.“

Hrubá čiara a čisté hlavy Zaujímavosťou je, že Nitrania už druhýkrát v tejto sezóne zrušili Spišiakom domácu neporaziteľnosť. Najprv im v januári v základnej časti ukončili sedemnásťzápasovú víťaznú sériu a teraz ich dokonca ako prví dokázali dvakrát poraziť na ich ľade aj vo finále play-off. Podľa nitrianskeho asistenta Švarného je to len zhoda okolností a nič to neznamená. „V play-off môže každá chyba znamenať prehratý zápas. Ideme ďalej mravčou robotou ťahať za ten istý povraz a pokúsime sa o to, aby sme vyhrali aj nasledujúci zápas.“ Pred Spišiakmi je neľahká úloha. Ak sa chcú ešte vrátiť na domáci ľad, musia na horúcom nitrianskom ľade v utorok a stredu minimálne raz zvíťaziť. Búrlivého prostredia sa neboja.