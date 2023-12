Tragédia v Prahe zasiahla slávnostný večer. Športovca roka vyhlásili v tichosti

Správy o spomenutej streľbe zasiahli aj Jiřího Prskavca, reprezentant vo vodnom slalome skončil v ankete na 8. stupienku.

"Keď som sa to dozvedel, práve som šiel pre syna do škôlky a úplne ma oblial pot. Je to vec, o ktorej človek počuje zo zahraničia a vraví si: 'To sa u nás nestane.' A zrazu je to tu a stalo sa to... Takmer som musel zastaviť, tak sa mi spravilo zle. Verím, že je to ojedinelý prípad. Je to smutné...," uviedol úradujúci olympijský šampión v kajaku.

Len na doplnenie, tretiu priečku medzi jednotlivcami obsadil hokejista David Pastrňák a medzi kolektívmi triumfoval výber hokejistov do 20 rokov, ktorý pred rokom na MSJ v Kanade získal striebro.