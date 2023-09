Nové priateľstvá, športové výkony. Na European Team Cupe rozdali medaily najlepším

BRATISLAVA. Bol to festival športu pre mladých. V areáli jazera Kuchajda v Bratislave sa od utorka do štvrtka odohrali súboje v malom futbale, 3x3 basketbale i plážovom volejbale. Bonusom boli ukážky jógy, zumby, jumpingu či crossfitu, do ktorých sa mohol aktívne zapojiť ktokoľvek.

Na podujatí súťažilo približne 400 mladých športovcov z 13 európskych krajín. Akciu finančne podporila Európska únia.

„Rozhodli sme sa usporiadať veľké podujatie pre mládež do dvadsaťpäť rokov, aby sme podporili šport a nové zážitky. Záujem bol veľký a počasie nám prialo,“ hodnotil hlavný organizátor Peter Králik, prezident Slovenského zväzu malého futbalu.