Talent z východu prestupuje do Česka. Ďakujem, ocko, odkázala

„Moja futbalová kariéra začala v Tatrane Prešov, neskôr som sa presunula do klubu Partizán Bardejov, kde som pôsobila pekných šesť rokov. Hrala som 1.juniorskú ligu WU19, ale aj žiacku WU15.

Taktiež spomínam na krásne momenty na sezónu 2022/2023, kedy sme sa s Partizánom stali majsterkami Slovenska v kategórií WU19. Neskôr som sa presunula do ženskej kategórie, tam som hrala 2. ale aj 1. najvyššiu ženskú futbalovú ligu.“

Ak sa chce „východniarka či východniar“ prepracovať k pravidelnému účinkovaniu v reprezentácii, respektíve rozmýšľa o profesionálnej kariére, je pre ňu/neho najlepšie pobrať sa smerom na západ. Či už do hlavného mesta alebo ešte ďalej.

„Čo sa týka mojej reprezentačnej kariéry, tak som začínala v kategórií WU15 a posunula som sa aj do WU17 a WU19. Najväčším krokom mojej kariéry bolo, keď som sa dostala medzi náhradníčky do reprezentačného A tímu žien, čo je podľa mňa veľký úspech. Som šťastná, že môžem reprezentovať svoju krajinu.“

Najvyšší cieľ je reprezentácia. Sofia už niekoľko zápasov v drese so štátnym znakom absolvovala.

Sofia Dupkalová má namierené na Moravu.

„Novinkou je, že prestupujem do českej najvyššej futbalovej ligy, do klubu Lokomotíva Brno. Som veľmi vďačná za túto novú príležitosť, ktorú mi Lokomotíva Brno dala. Že ma oslovila, veľmi si to vážim.

Viem, že Brno je veľmi dobrý odrazový mostík do mojej ďalšej futbalovej kariéry, chcem sa zlepšovať a posúvať sa stále vyššie a vyššie.“

Sofia Dupkalová vie, kto jej najviac pomohol: „Za všetko, čo som dosiahla, ďakujem môjmu ockovi. Keby nebolo jeho, nie som tam, kde som. Takže obrovské ďakujem patrí tebe.“