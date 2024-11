Bojuje už aj o body na ZOH. Slovenský snoubordista nepostúpil do finále

V druhej skupine obsadil v sobotu 14. miesto a celkovo skončil v kvalifikácii na 30. priečke so ziskom 115 bodov.

PEKING. Slovenský snoubordista Samuel Jaroš nepostúpil do finále disciplíny Big Air na podujatí SP v Pekingu.

Jarošovi najlepšie vyšiel druhý z troch kvalifikačných skokov, za ktorý si pripísall 66,25 bodu. V prestížnom seriáli bojuje o body do rebríčka kvalifikácie na ZOH 2026.

"Dnes som do toho dal všetko a chcel som postúpiť do finále. Aj napriek nevydareným tréningom som skúsil svoj najťažší trik a keby sa mi ho podarilo ustáť, tak aj výsledok by bol oveľa lepší.

Ďakujem za podporu, teraz máme mesiac na trénovanie, tak urobím všetko pre to, aby sme z nasledujúcich pretekov priniesli lepšie umiestnenia," uviedol Jaroš pre TASR.