Vynašli ho pre kriket. Slovákov rozjasal v zápase proti Belgičanom snickometer

Unikajúci Openda tesne pred finálnou prihrávkou zasiahol loptu rukou. Moment, ktorý nepostrehol rozhodca, odhalila technologická novinka. Tá využíva zvukové frekvencie, aby pomohla určiť, či sa dva objekty dostali do vzájomného kontaktu.

Na MS 2022 v Katare napríklad systém odhalil neoprávnenú radosť Cristiana Ronalda. Portugalská hviezda v zápase proti Uruguaju vyskočila na center Bruna Fernandesa a na prvý pohľad sa zdalo, že usmernila loptu do siete. Ronaldo oslavoval, aj gestom dával najavo, že je autor gólu, ale údaje z mikročipu v lopte dokázali, že sa mýli.

Rozhodnutie tureckého rozhodcu Umuta Melera v zápase Belgicko - Slovensko vyvolalo vášnivú polemiku. "Hlúpy verdikt," napísal na sociálnej sieti X bývalý anglický reprezentant a v súčasnosti populárny expert Gary Lineker.

Rešpektovaný anglický novinár Henry Winter, ktorý dlho pracoval ako futbalový komentátor The Times napísal, že forenzne presné rozhodovanie oberá ľudí o radosť z futbalu a je zlé. „Opendu v šprinte postrčili, jeho ruka bola v prirodzenej polohe a on robil všetko pre to, aby udržal rovnováhu. Belgicko okradli.“