Slováci začnú ME proti topfavoritovi, na posledný duel skupiny musia cestovať

Slováci spoznali súperov na pondelkovom žrebe v holandskom Zeiste. Spolu s Bosnou a Hercegovinou, Fínskom a Gruzínskom sa na ME predstavia prvýkrát v histórii.

ZEIST. Slovenská futsalová reprezentácia absolvuje premiéru na veľkom turnaji 21. januára o 17.30 hod proti Rusku, ktoré je topfavorit základnej C-skupiny ME vo futsale 2022.

Šestnásť tímov bolo do košov nasadených podľa umiestnenia v rebríčku. Žreb ich rozdelil do štyroch skupín po štyroch, pričom do štvrťfinále postúpia prví dvaja.

Obhajca titulu je Portugalsko, ktoré prednedávnom triumfovalo aj na MS v Litve.