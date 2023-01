Ženská osemnástka odcestovala na MS. Tento tím je silnejší ako vlani, vraví tréner

BRATISLAVA. Slovenská ženská hokejová reprezentácia do 18 rokov odcestovala vo štvrtok na MS elitnej kategórie do švédskeho Östersundu.

Slovenky sa vrátili do elitnej kategórie namiesto Rusiek, ktoré IIHF suspendovala pre vojenskú intervenciu na Ukrajine.

"Radi by sme obhájili toto umiestnenie. Dovolím si tvrdiť, že tento tím je silnejší a azda ešte viac hokejovejší ako ten vlani v USA. Posilnili sme aj trénerský štáb, s ktorým cestuje Arto Sieppi, tréner našej ženskej reprezentácie.

V americkom Madisone postúpili do štvrťfinále a vyhli sa baráži. Podarilo sa im to vďaka triumfu nad Nemkami 6:2, ktoré neskôr vypadli.

"Sme v záverečnej fáze prípravy, v ktorej sa venujeme v rámci tréningu viac presilovkám. Je to jeden z faktorov, ktorý bude rozhodovať zápasy na svetovom šampionáte," povedal tréner Mosnár.

Všetky tri však budú pripravené pricestovať do Švédska v prípade, že by sa do otváracieho direktoriátu turnaja, na ktorom sa finalizujú súpisky všetkých účastníkov, niektorá z nominovaných hráčok zranila.

Favoritkami skupiny sú Češky

MS v Östersunde otvoria Slovenky v nedeľu 8. januára o 14.00 súbojom proti Japonkám, ktoré na decembrovom prípravnom turnaji vo Fínsku zdolali 3:2. V pondelok od 18.00 vyzvú Švajčiarky.

Duely v skupine zakončia v stredu 11. januára od 12.00 h proti Češkám.

Družstvá, ktoré sa v tejto skupine umiestnia na 3. a 4. priečke, automaticky putujú do baráže o udržanie, ktorá sa hrá na dve víťazné stretnutia. Prvý a druhý tím v skupine si zahrá vo štvrťfinále.