Bláznivý šampionát. Koľko bodov budú Slováci potrebovať na postup?

RIGA, BRATISLAVA. Nech sú dôvody akékoľvek, na hokejových majstrovstvách sveta v Lotyšsku zatiaľ platí, že každý deň prinesie nejakú senzáciu. Alebo aspoň veľmi nečakaný výsledok. Prípadne aj viac. O jeden z nich sa postarali aj slovenskí hokejisti, ktorí v pondelok zdolali Rusko (3:1). Na majstrovstvách sveta sa im to podarilo po sedemnástich rokoch. Nečakalo sa ani to, že Slováci budú po troch kolách na čele A-skupiny s plným počtom bodov. Na konte ich majú deväť a majú aj veľkú šancu prebojovať sa do štvrťfinále, v ktorom hrali naposledy pred ôsmimi rokmi.

Koľko bodov ešte Slováci budú potrebovať na to, aby postúpili do vyraďovacej časti turnaja?

Bláznivé výsledky Odhady sa robia ťažko. V prvom rade preto, že boje v základných skupinách ešte nie sú ani v polovici. Všetky tímy majú za sebou tri zápasy a pred sebou ďalšie štyri. A v druhom rade preto, že v Rige sa hrá jeden z najbláznivejších šampionátov v histórii. Veď posúďte, čo všetko sa udialo v predchádzajúcich piatich dňoch.

Lotyšsko prvý raz v histórii vyhralo na veľkom turnaji nad Kanadou. Kazachstan prvý raz v histórii vyhral nad Fínskom. Kanada nemá po troch zápasoch ani bod. Švédi prvý raz v histórii prehrali na majstrovstvách sveta s Dánskom aj s Bieloruskom a na niekoľko hodín boli dokonca na poslednom mieste A-skupiny, keď Briti uchmatli bod Dánom. Lenže potom Švédi zmietli dovtedy suverénnych Švajčiarov 7:0! Kto má tomuto turnaju rozumieť?

Kristián Pospíšil v zápase proti Rusku na MS v hokeji 2021. (Autor: TASR/AP)

Koľko bodov bude treba? Isté však je, že Slovensko má vďaka doterajším výsledkom veľmi dobrú šancu dostať sa do štvrťfinále. V A-skupine čakajú národný tím ešte štyri zápasy – vo štvrtok narazí na Švajčiarsko, v sobotu na Dánsko, v nedeľu na Švédsko, a napokon v utorok na Česko. Ak sa ešte v súvislosti so šampionátom v Rige dá hovoriť o papierových predpokladoch, Slováci budú favoritom v zápase proti Dánsku. Zvyšní traja súperi sú vo svetovom rebríčku pred nimi.

Toto bol iba jeden krok na veľmi veľkom rebríku. Tento výsledok z nás nerobí favoritov. Stále hráme o prežitie. Craig Ramsay po výhre nad Ruskom

Ak by Slováci zdolali Dánov, mali by na konte dvanásť bodov. Samozrejme, ešte predtým odohrajú zápas proti Švajčiarsku a situácia môže byť iná. Ide len o približné stanovenie spodnej hranice počtu bodov, ktoré by mali stačiť na postup do štvrťfinále, a papierovo najschodnejšiu cestu, ako ich dosiahnuť. Stačilo by teda Slovensku prípadné víťazstvo nad Dánskom na postup do štvrťfinále? Pravdepodobne áno. Hoci isté to nie je. Slovákom už stačilo aj desať bodov Hokejový šampionát sa v súčasnom formáte hrá od roku 2012. Dosiaľ sa týmto spôsobom odohralo spolu osem turnajov a dve základné skupiny na každom z nich – teda dokopy šestnásť.

S koľkými bodmi postupovali štvrté tímy v skupinách MS 2012: A-skupina Slovensko 15 bodov – B-skupina Nórsko 13 bodov MS 2013: Slovensko 10 – Česko 11 MS 2014: Francúzsko 11 (piate Slovensko 10 bodov) – Fínsko 11 MS 2015: Švajčiarsko 10 – Bielorusko 14 (piate Slovensko 9) MS 2016: Dánsko 11 – USA 10 (piate Slovensko 8) MS 2017: Nemecko 11 (siedme Slovensko 4 body) – Fínsko 11 MS 2018: Švajčiarsko 12 (piate Slovensko 11) – Lotyšsko 13 MS 2019: USA 14 (piate Slovensko 11) – Švajčiarsko 12

V minulosti sa trikrát stalo, že tím postúpil do štvrťfinále s desiatimi bodmi. Raz sa to podarilo aj Slovákom – v roku 2013. To je zatiaľ historické minimum, na postup do štvrťfinále bolo vždy potrebných aspoň desať bodov. Šesťkrát postúpil tím s jedenástimi bodmi a dvakrát s dvanástimi. Vo zvyšných piatich prípadoch postúpili do play off tímy s vyšším počtom bodov, ale neznamená to, že všetky tie body na postup nevyhnutne potrebovali. Skrátka ich toľko získali a pred piatym tímom v základnej skupine mali zvyčajne výraznejší náskok.

Zažili to aj Slováci. S najvyšším počtom bodov ako posledný tím v skupine postúpili do štvrťfinále práve oni. Na šampionáte vo Fínsku v roku 2012 pri premiére terajšieho formátu turnaja získali v základnej skupine 15 bodov. Postúpili zo štvrtého miesta a napokon brali strieborné medaily. Ramsay: Stále hráme o prežitie Pri súčasnom formáte majstrovstiev sveta sa ešte ani raz nestalo, že by do štvrťfinále nepostúpil tím, ktorý v základnej skupine získal dvanásť bodov. To je hranica, ktorá by na play off mala stačiť. Ale nemusí.