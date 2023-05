Črtal sa debakel, no bola to veľká dráma. Slováci rozhodli sekundu pred koncom

Prípravný zápas pred MS v hokeji 2023

Zdalo sa, že by mohli vyhrať vyšším rozdielom, no Rakúšania v druhej tretine dvakrát prekonali Dominika Riečického a zdramatizovali zápas. V tretej tretine aj vyrovnali, no sekundu pred koncom rozhodol Mário Grman.

Slovensko si tak v príprave na MS pripísalo na konto tri víťazstvá a päť prehier. Okrem Rakúšanov vyhralo len oba zápasy vo Švajčiarsku.

Priebeh zápasu: Slovensko - Rakúsko

I. tretina:

Slováci otvorili skóre už v druhej minúte, keď sa dostali do prečíslenia dvoch proti jednému a Lantoši zakončil presnou strelou nad vyrážačku Kickerta - 1:0.

VIDEO: Róbert Lantoši otvoril skóre zápasu proti Rakúsku