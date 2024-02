Slováci prehrávali už 0:4, ale skvelo sa vrátili. Triumf v skupine majú na dosah

/zdroj: SZFB/

Radomír Mrázek, tréner Slovenska: "Samozrejme, chyby a zlé rozhodnutia si skúsime vysvetliť, ale je potrebné, aby sme zostali pozitívni, veď sme otočili z 0:4. Nie je to nič príjemné, rovnako sme to otáčali aj na majstrovstvách sveta v skupinovom zápase. Chalani to zvládli, od druhej tretiny sme mali dostatok situácií, aby sme zápas zvrátili na našu stranu.

Bohužiaľ, zápas nám nevyšiel, čo sa týka technických vecí a rozhodnutí. Ten bod nakoniec berieme. Samozrejme, všetci sme sklamaní, pretože za stavu 5:4 sme mali duel už relatívne v rukách. Chceme byť pozitívni, aby boli chalani na zajtrajší zápas dobre nastavení, pretože vzhľadom na dnešnú remízu budeme potrebovať súperovi nastrieľať čo najviac gólov, zrejme bude rozhodovať skóre."

Tomáš Kvasnica, najlepší hráč Slovenska: "Ťažký zápas, aj keď mňa osobne bavil. Myslím si, že sme mali navrch. Škoda tej prvej tretiny, tá nám ušla, prehrávali sme 0:4, aj keď nemyslím si, že to bolo úplne zaslúžené. Potom sme to prebrali do vlastnej réžie, vytvorili sme si tlak. Dali sme na 5:4, následne sme však mali vylúčenia, drobné fauly. Hrali sme na dve päťky, dochádzali nám aj trochu sily, i keď rovnako aj súperovi. Remíza je z môjho pohľadu asi zaslúžená."