Tréner Berky po zápase s Nemcami: V Lotyšsku musíme vyhrať

"Cítime sklamanie. Vypracovali sme si niekoľko vyložených šancí, nedokázali sme ich však premeniť. Myslím si, že ak by sa nám podarilo streliť prvý gól, zápas by sa vyvíjal inak. Nemecko prekvapilo vyšším bránením, my sme si napriek tomu strelecké pozície vytvárali, ale nemali sme šťastie v koncovke," povedal kouč Slovenska Marián Berky.

Po troch dueloch sú však stále na čele 12. skupiny so ziskom piatich bodov a postup do druhej časti kvalifikácie, tzv. Elite Round, majú vo svojich rukách. Potvrdiť ho musia triumfom v marcovom záverečnom stretnutí proti Lotyšsku v Jelgave.

Najlepší slovenský futsalista Tomáš Drahovský bol v stredajšom dueli veľmi aktívny, no ani on neskóroval. "Je to sklamanie vzhľadom na priebehu zápasu. V prvých piatich minútach mali oni nejaké šance, ale potom sme to mali pod kontrolou. Búšili sme, ale z vyložených šancí sme nedokázali streliť gól.

"Súper zodpovedne bránil, my sme mali viac striel aj šancí, no nepadalo nám to a je z toho remíza. V Lotyšsku sa rozhodne o všetkom a my tam budeme chcieť zopakovať výkon z prvého zápasu, získať tri body a postúpiť," uviedol legionár zo Španielska.

"Určite sme sklamaní, lebo takémuto súperovi sme mali dať v dvoch zápasoch viac ako dva góly. Chceli sme zvíťaziť a robili sme pre to všetko. Nepadá mám to tam, ale stále sa nič nedeje a všetko máme vo svojich rukách," vyjadril sa kapitán Peter Kozár.

V Jelgave to nebude jednoduché, lebo aj Lotyši budú určite hrať o postupové miesto a pôjde o všetko. Myslím si, že to bude trochu otvorenejší futsal, ale to nie je dôležité. My sa musíme pozerať na našu hru a zlepšiť svoj výkon," skonštatoval slovenský kapitán Peter Kozár.