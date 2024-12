Slovenskí futsalisti zvládli vstup do kvalifikácie na ME, Drahovský dal dva góly

/zdroj: STVR Šport/

Marián Berky, tréner Slovenska: "Bol to náročný zápas na psychiku, keďže sme nehrali tak dobre v prvom polčase. Nabádali sme hráčov počas prestávky na druhý polčas tak, aby zvýšili aktivitu. Zmenili sme zostavu a to sa nám aj vyplatilo. Mali sme veľa šancí, trochu sme mali problém s efektivitou, ale napokon sa to podarilo."

Tomáš Drahovský, kapitán Slovenska a autor dvoch gólov: "Sú to dobré emócie, pretože zápas sa pre nás skončil šťastne. Zvíťazili sme, ale pocity sú trochu zmiešané. Do zápasu musíme vstúpiť trochu inak. Síce sme viedli, ale zbytočne súper otočil. Musíme sa z toho poučiť do ďalších stretnutí, aby sme neopakovali chyby. Druhý polčas už bol iný, vytvorili sme si tlak a duel otočili."