ONLINE: Slovensko - Chorvátsko (ME vo futsale 2022)

Vítam všetkých fanúšikov slovenského futsalu pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu ME medzi Chorvátskom a Slovenskom.



Pre nás je to veľmi dôležitý zápas, v ktorom, ak chceme pomýšľať na postup zo základnej skupiny, musíme Chorvátov zdolať.



V skupine C nám momentálne patrí posledná štvrtá priečka s jedným bodom na konte, ktorý sme získali za remízu 2:2 s Poľskom.



Chorváti sú druhí, doposiaľ získali tri body za výhru 3:1 nad Poľskom, Rusku potom podľahli 0:4.