Štvrtý deň EURO: Slováci sa postarali o senzáciu. Belgičanov okradli, tvrdí britský novinár

Bolo ťažko predstaviteľné, že by v zápase so Slovenskom nezískali ani bod.

Slováci útokom Belgicka statočne odolávali a boli to napínavé momenty. Dva razy sa Belgičania z gólu tešili a už čakali nastúpení v stredovom kruhu, že rozohrajú. Aj na ukazovateli svietilo dvakrát skóre 1:1. No zakaždým tú jednotku pri belgickej vlajke nahradila nula.

Ivan Schranz však pohotovo poslal vyrazenú loptu do brány . Bolo to ojedinelé zaváhanie belgickej obrany. Súper aj neskôr svoju kvalitu ukázal.

V minulosti by druhý gól nebolo možné odvolať. Dnes je však v lopte implantovaný čip a dokáže toho veľa. V prípade detekcie dotyku čip sleduje zvukové frekvencie. Ak sa dva objekty navzájom dotknú, tento zvuk dokáže zachytiť.

V krikete tuto technológiu využívajú už od roku 1990. Vo futbale bola už počas MS 2022.

"Je to super, že je v lopte čip a aj na grafike je vidno, že k dotyku došlo. Potom je to na posúdení rozhodcu. Môže zvážiť, aký to bol dotyk. VAR prináša do hry spravodlivosť. Nám to dnes pomohlo," reagoval v štúdiu TV Markíza Martin Ševela.