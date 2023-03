Slovanu posledné dni chýba kľúčový muž: Dejú sa veci, o ktorých ľudia nevedia, vravel

BRATISLAVA. Futbalový Slovan a jeho tréner Vladimír Weiss st. stoja na hrane veľkého úspechu, ale aj sklamania.

Slovenský majster v odvete osemfinále Európskej konferenčnej ligy (EKL) privíta FC Bazilej. Hrá sa vo štvrtok na Tehelnom poli o 18.45 h (vysiela RTVS).

Očakáva sa epický zápas. Napínavý, plný emócii a zvratov. Aspoň taký bol doteraz Slovan pod vedením trénera Vladimíra Weissa.

„Poďme do toho. Ak sa to podarí, bude to obrovský úspech pre celý slovenský futbal. Aj pre mňa osobne. Nikdy som nebol tak ďaleko,“ burcuje stopér Slovana Guram Kašia.