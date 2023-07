Slabý súper? Neviem, ešte som sa naňho nepozeral, reaguje Vémola na kritiku

„Som na prípravnom kempe v Poľsku a dostalo sa ku mne, že Oktagon oficiálne potvrdil súpera, tak mám radosť. Ľudia mi píšu, že je to slabý súper a čo na to hovorím. Popravde, neviem, pretože som celý deň trénoval a potom som spal, takže som sa naňho ešte vôbec nepozeral.

Len by som chcel Oktagonu a menovite Ondrovi s Palom poďakovať, že mi súpera zohnali. Hovorí sa totiž, že je to možno posledná Štvanica. Pre mňa je posledná určite. Do tretice všetko dobré. Som rád, že môžem nastúpiť," uviedol Vémola na sociálnych sieťach.

S hľadaním súpera to vraj vedenie organizácie nemalo ľahké. Prvotné plány boli totiž iné a protivníkom mohlo byť aj hviezdne meno spoza hraníc.

"Pôvodne som chcel zápas s Materlom, pretože si dovoľujem tvrdiť, že ak neprebehne duel Procházka vs. Blachowicz, tak Vémola vs. Materla by bol najväčší česko-poľský zápas, ktorý by sa doteraz udial. Bohužiaľ sa zranil a nedopadlo to.