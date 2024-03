Triumf spečatil na mamuťom mostíku. Kraft získal tretí veľký glóbus v kariére

Výsledky letov Svetového pohára vo Vikersunde

Druhý skončil so stratou 7,8 b. Kraftov krajan Daniel Huber. Tretí bol s mankom 10,6 b. Slovinec Domen Prevc.

Kraft zaletel vo Vikersunde do vzdialenosti 244,5 m a dosiahol celkovo 43. individuálny triumf v prestížnom seriáli, už 13. v tejto sezóne.

"Je to fantázia. Dnešný deň je pre mňa ako zo sna a to ešte máme vo Vikersunde pred sebou druhú súťaž. Podmienky boli na rozdiel od soboty geniálne a vyšiel mi super let. Moju radosť ešte znásobuje fakt, že na druhom mieste skončil môj najlepší kamarát Hubi," uviedol Kraft pre rakúsku tlačovú agentúru APA.

Celkové poradie Svetového pohára