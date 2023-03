Rodičia cítia krivdu, deti sú sklamané. Prečo mladí skokani nie sú na MS?

Tamara Mesíková aj Hektor Kapustík zatiaľ väčšinou súťažia s rovesníkmi, no tento rok túžili aj premiérovej účasti na seniorských majstrovstvách sveta, ktoré sa konajú v Planici. Na šampionáte však chýbali.

„Celú sezónu sa pripravovala na dôležité podujatia – EYOF, juniorský a seniorský šampionát. To bol jej hlavný cieľ. V šestnástich rokoch splnila všetky FIS podmienky a nominačné kritériá zväzu. Veľmi sa tešila. Sen, na ktorom pracovala, sa jej zrútil ako domček z karát. Veľmi sa jej to dotklo a aj celého tímu,“ prezradila mama mladej skokanky Iveta Mesíková.

Spolu s ňou sa mal zúčastniť na šampionáte aj o rok mladší Hektor Kapustík, ktorý sa venuje okrem skokov na lyžiach aj severskej kombinácii.

„Tiež nás mrzí, že neštartoval na šampionáte. Sníval o tom od malička. Bola to jeho prvá šanca, no zároveň verím, že nie posledná. Sme veľmi šťastní za to, čo sa mu doposiaľ v sezóne podarilo, od leta spravil veľký pokrok.

Mal výborné umiestnenie na juniorských MS v kanadskom Whistleri a získal prvé body na FIS-ových pretekoch v Szcyrku,“ vysvetlila mama Denisa Kapustíková.