Prevc dosiahol prvé víťazstvo v sezóne, triumfoval v Sappore

Skoky na lyžiach - Svetový pohár v Sappore

"Bolo to veľmi napínavé, ale bohužiaľ mi pódium uniklo. Súperi boli veľmi silní, ale ja som veľmi spokojný. Beriem si so sebou opäť veľa bodov, takže sa to vyplatilo," uviedol Kraft pre agentúru APA.