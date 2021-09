ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina: ONLINE z 8. kola Fortuna ligy

Dnes sa 8. kolo Fortuna ligy dohrá šlágrom medzi ŠK Slovan Bratislava a MŠK Žilina. Súboj, ktorý vždy púta pozornosť, inak tomu nebude určite ani dnes. Slovan by rád na čele tabuľky vystriedal Trnavu, ktorá však odohrala o dva duely viac, Žilina by sa rada bodovo dotiahla práve na svojho dnešného súpera.



Belasí vyhrali úvodných päť ligových zápasov, v tom šiestom pred týždňom remizovali v Dunajskej Strede 1:1, keď skóroval Jaromír Zmrhal. Slovan bojuje okrem domácej ligy aj v Konferenčnej lige UEFA, pred troma dňami doma nestačil na Kodaň a podľahol jej 1:3. O jediný presný zásah belasých sa postaral Ezekiel Henty.



Žilina vstúpila do ligy tromi víťazstvami, v štvrtom kole však podľahla nováčikovi z Liptovského Mikuláša (1:2), a naposledy doma prehrala s Trenčínom 1:3, keď jediný presný zásah dosiahol Dávid Ďuriš. Aj Žilinčania boli blízko k tomu, aby na jeseň účinkovali v Konferenčnej lige. V kvalifikačných kolách prešli cez Dila Gori, Apollon Limassol i Tobol Kostanaj, v play-off však nestačili na Jablonec.