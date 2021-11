Pečovský je tam vždy vítaný. Kysucká dedina zimuje vďaka pandémii na čele

Vedenie klubu si dalo pred sezónou cieľ skončiť do tretieho miesta tabuľky. „Ak by Bešeňová a Staškov svoje zápasy dohrali a vyhrali, skončili by sme najhoršie tretí. Takže sme spokojní,“ dodal.

„Na derby proti Staškovu a Turzovke chodí najviac priaznivcov. Vážime si však všetkých verných a dúfame, že ich na jar bude ešte viac,“ zaprial si.

Privítali Sereď a Prešov

Oživením futbalu v Makove sú tradične zápasy v Slovnaft Cupe, o ktoré je veľký záujem. Na svojom trávniku privítal Makov napríklad ŠKF Sereď či 1. FC Tatran Prešov.

„Najďalej sme to dotiahli do štvrtého kola. S ligistami sme vždy ťahali za kratší koniec, no napriek tomu to bol veľký zážitok. Skvelá reklama pre klub,“ uviedol.