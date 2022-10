VIDEO: Wright bodoval skôr ako Slafkovský. Dozvedel sa však o tom až dodatočne

O svojej asistencii pri góle Ryana Donata sa dozvedel dodatočne až na začiatku tretej tretiny duelu so St. Louis Blues (3:4 pp) na multimediálnej kocke.

NEW YORK. Kanadský hokejista Shane Wright sa vo svojom treťom zápase za Seattle Kraken dočkal prvého bodu v NHL.

"Teším sa z toho, bol to veľmi pekný okamih. Každým zápasom sa cítim na ľade istejšie a dúfam, že to tak bude pokračovať aj naďalej," uviedol Wright pre nhl.com.

Napriek tomu sa stal najmladším hráčom mužstva v krátkej histórii klubu, ktorý sa zapísal do kanadského bodovania.

"Je to pre neho úžasný okamih. Dnes si zaslúžil streliť aj svoj prvý gól, no zakončil len do žŕdky," hodnotil jeho výkon tréner Seattlu Dave Hakstol.

"Chcem mu dať viac času na ľade a pomôcť mu v raste, pretože pôsobil veľmi sebavedome a páčil sa mi jeho prejav," povedal Hakstol k jeho budúcnosti.