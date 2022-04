Piroska zaznamenal rekordný gól, naštartoval ním Senicu k obratu

Fortuna liga - 5. kolo, skupina o udržanie

SENICA. Futbalisti Senice zvíťazili v 5. kole nadstavbovej časti Fortuna ligy o udržanie sa nad posledným Pohroním 2:1. Hostia utrpeli už 20. prehru v sezóne.

V 72. minúte premenenou penaltou vyrovnal skóre Juraj Piroska. Bol to jeho 48. gól v senickom drese, čím prekonal Miloša Malárika a stal sa historicky najlepší strelcom Senice v súťažiach riadených SFZ.

Priebeh zápasu FK Senica - FK Pohronie

I. polčas:

V dôležitom súboji v skupine o udržanie sa na Záhorí predstavil posledný celok tabuľky Pohronie. Seničania do stretnutia nastúpili bez viacerých hráčov základnej zostavy, no na ich hre to nebolo vidieť.