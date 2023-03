Sanikidze ďakuje za podporu. Je to môj druhý domov, hovorí o Česku a Slovensku

Chcem len poďakovať za podporu! Obrovská vďaka gruzínskym bojovníkom za neskutočnú podporu! Robí mi to radosť a je pre mňa privilégium mať okolo seba takýchto ľudí!

Milujem svoju krajinu, milujem, keď vztýčim vysoko gruzínsku vlajku a chcem to robiť vždy! Robím to pre gruzínsky ľud a budem to robiť stále. Kdekoľvek sú Gruzínci, budem tam aj ja!