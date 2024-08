Šampión UFC ho pozval do tímu. Buday cibrí zbrane v Anglicku, kde sa cíti ako doma

NITRA. Bol šampiónom Oktagon MMA a rovnako prvým bojovníkom z územia Česko-Slovenska, ktorý sa dostal do ťažkej váhy UFC. S Lajošom Kleinom sa nielen dostali do najrešpektovanejšej ligy sveta, vďaka ich úspešnosti už teraz možno považovať ich športový odkaz za historický.

„Nešiel by som s nimi nikdy do zápasu. S Mickom Parkinom som dokonca mal možnosť bojovať, ale odmietol som bez rozmýšľania. Rovnako by som nešiel do boja s Tomom, aj keď to je nie je otázka najbližších dní.“

Pred vstupom do UFC bojoval Buday v Oktagon MMA, kam sa nedávno vrátil už bývalý bojovník svetovej jednotky medzi organizáciami Makhmud Muradov. Martina sme sa teda pýtali, či by sa do Oktagonu vrátil po angažmáne v Amerike.

„Oktagon mám veľmi rád. Ondro Novotný s Palom Nerudom a ich celým tímom robia fantastickú prácu, celý čas ich sledujem. Ak by som mal raz skončiť v UFC, určite by som sa vrátil do Oktagonu. Môj plán je však zotrvať v Amerike do konca kariéry.“