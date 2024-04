Carlsen ho odpísal, ľudia ho vítali ako hviezdu. Kto vyzve majstra sveta v boji o titul?

Takto by v mnohých mestách vítali hviezdy hudobnej scény alebo najväčšie osobnosti športu. Dommaraju Gukeš je však len na prahu svojej kariéry a pôsobí v športe, v ktorom takéto prejavy radosti nie sú bežné.

BRATISLAVA. V Toronte bolo pred polnocou, keď sa pred sálou The Great Hall nazbieral početný dav. Čakali na nenápadného tínedžera z Indie. Keď sa zjavil vo dverách mladík v obleku, začali skandovať jeho meno a natáčali si ho na mobil. Ľudí bolo toľko, že mladík by sa cez nich nedostal nebyť pomoci bodyguardov.

Je to nečakané víťazstvo. Turnaj kandidátov patrí medzi najnáročnejšie turnaje v šachu. Hrá proti sebe len najužšia svetová špička. Sedemnásťročný veľmajster v 14 partiách získal 9 bodov a len o pol bodu vyhral pred trojicou najväčších favoritov Fabianom Caruanom, Janom Nepomňaščim a Hikaru Nakamurom.

Zmýlil sa. Aj to sa stane.

Gukeš bol na turnaji najmladším hráčom a odborníci mu veľa šancí nedávali. Najlepší šachista súčasnosti Magnus Carlsen pred turnajom pre portál chess.com hodnotil jednotlivých kandidátov a ku Gukešovi povedal, že si nevie predstaviť, že by zvíťazil.

„Pýtal sa ma, ako by mal postupovať na Turnaji kandidátov. Povedal som mu, že neviem, čo by som mu mal poradiť. Že by mal využiť šance, ktoré sa naskytnú, pretože ostatní môžu prehrať,“ doplnil Nór.

Medzi elitu doslova vyletel

Najmladším vyzývateľom majstra sveta doteraz bol legendárny Garry Kasparov. Keď v roku 1984 vyhral Turnaj kandidátov mal 20 rokov. Gukeš je od neho ešte o tri roky mladší.

Jeho kariéra pripomína let do vesmíru. Ešte pred dvomi rokmi bol 311. hráčom sveta, vlani v auguste sa posunul už do top-10, ako najmladší šachista v histórii dosiahol rating 2750 a tento rok bude hrať o titul majstra sveta.

A vôbec nie je bez šance. Majster sveta Ližen v posledných mesiacoch nie je taký silný.

„Gukeš je tvárou nastupujúce generácie. Možno to je nový génius, na ktorého sme čakali. Má len sedemnásť a do finále pôjde ako favorit vzhľadom na to, čo momentálne predvádza Ting,“ komentoval úspech Inda nórsky odborník Tornstein Bae.

Zatiaľ platilo, že medzi súčasnými šachistami vyčnieva Magnus Carlsen. Do roku 2022 bol majstrom sveta, potom sa však obhajoby titulu vzdal, pretože formát súboja o titul ho už neláka. No na turnajoch je stále najsilnejším hráčom. Nik zo súčasnej generácie ho nedokáže pravidelne zdolávať. Stále je s náskokom aj na čele svetového rebríčka.

Možno však práve mladý Ind bude pre Carlsena súperom, ktorý ho v ďalších rokoch potrápi.

V mladosti chceli mať rodičia Gukeša tenistu. Sám si tento šport obľúbil, no nikdy v ňom nevynikal a naopak v šachu dosiahol výnimočné úspechy.