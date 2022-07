Stratil motiváciu. Carlsen už nebude obhajovať titul majstra sveta

OSLO. Nórsky šachista Magnus Carlsen nebude v roku 2023 obhajovať titul majstra sveta. Zdôraznil však, že so šachom nekončí.

Prípadným ziskom šiesteho triumfu by mohol vyrovnať Nemca Emanuela Laskera, šampióna z rokov 1894 až 1921, a Rusa Michaila Botvinnika, ktorý držal titul medzi rokmi 1948 a 1963.

"Celkovo mám pocit, že je čas odísť zo zápasov majstrovstiev sveta. Nevylučujem návrat v budúcnosti, ale nespoliehal by som na to. So šachom však nekončím, stále budem aktívnym hráčom," dodal Carlsen.