Hral Ligu majstrov, teraz exceluje na dedine. Bývalý ligista má vlastnú agentúru

Je ikonou Ružomberka, s ktorým vyhral ligu i Slovenský pohár. So Žilinou sa predstavil v skupinovej fáze Ligy majstrov, na sklonku kariéry si zahral v kazašskom klube Šachtar Karaganda.

Vyzerá to tak, že áno. Keď som pred štyrmi rokmi skončil, rozmýšľal som, čo ďalej. Nechcel som s futbalom úplne seknúť.

Cez víkend ste strelili dva góly, najmä druhý bol výstavný. Máte to stále v nohe? Prečo ste sa po profesionálnej kariére rozhodli práve pre Bešeňovú?

Bešeňová je len dvanásť kilometrov od Ružomberka. Zohralo aj to svoju rolu?

Išli ste si zahrať pre zábavu, no teraz ste v štvrtej lige, kde to už nie je čisto amatérska záležitosť. Uvažujete aj nad postupom do tretej ligy?