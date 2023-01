Gratuloval mu Louis van Gaal, sľubovali mu Chelsea. Dnes hrá piatu ligu a robí pohrebáka

Na jar ste strelili dvadsať gólov a spolu s Marekom Malíkom ste najlepším strelcom jesennej časti. Čo to pre vás znamená?

ŠIMON CHALÁNY (27) mal ísť na skúšku do slávnej Chelsea Londýn, no nakoniec k nej nedošlo. Dodnes nevie prečo.

Krásny pocit. Je to však zásluha celého mužstva. Boli pekné góly, ale mnoho som dal aj po dorážkach. Za veľa vďačím spoluhráčom, všetko je kolektívny úspech. Môj výsledok je vizitkou celého tímu.

Nemám nič proti rozhodnutiu vedenia, chápem to. Ja som však ambiciózny typ človeka. Keď niečo robím, chcem sa zlepšovať. Hrať proti kvalitnejším súperom a lepším mužstvám.

Ja a ešte jeden chalan sme chceli postúpiť. Ostatným to takto vyhovuje.

Nebolo to pre vás demotivujúce? Že ste sa mohli posunúť nahor, no zostali ste v rovnakej súťaži.

V minulej sezóne sme skončili na druhom mieste a mali sme postúpiť. Vedenie sa však rozhodlo, že zostaneme v piatej lige. Lákajú ho derby zápas, ktoré by sme v štvrtej lige nehrali.

Mohlo to byť lepšie. Veľa gólov dávame, no veľa dostávame. Verím však, že v zime dobre zatrénujeme a pôjdeme tabuľkou nahor. Dúfam, že v gólovom trende budem pokračovať aj na jar.

Kde pracujete?

V Malackách máme rodinnú firmu, pohrebné služby. Volajú ma hrať do Rakúska, no stále váham. V minulosti som tam pôsobil v nižších súťažiach a mal som dobré podmienky.

Keď za futbal dostanete 1 200 eur plus cestovné, pomôže to. V Kostolišti hráme za párky a poldeci, na Slovensku je to tak. Keď v piatej lige dáte za jeseň dvadsať gólov, okamžite ste pre Rakúšanov zaujímavý.

Aká je náplň vašej práce v pohrebných službách?